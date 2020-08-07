Манчестер Сіті - Реал: де дивитися матч

Між "Манчестер Сіті" і "Реалом" відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери називають манчестерський клуб явним фаворитом протистояння.

7 серпня 22:00

Манчестер, стадіон "Етіхад"

Матч відбудеться у п'ятницю, 7 серпня, в Манчестері за порожніх трибун стадіону "Етіхад". Час початку зустрічі - 22:00. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 1".

Перша гра

У попередній зустрічі "Манчестер Сіті" на виїзді обіграв "Реал" (2:1). Іско вивів мадридців вперед, однак гості завдяки голам Габріела Жезуса і Кевіна де Брейне спочатку відновили рівновагу, а потім вирвали перемогу.

Кадрова ситуація

"Манчестер Сіті" не зможе розраховувати на захисника Менді через перебір жовтих карток і травмованого нападника Агуеро. За "Реал" не зіграють дискваліфікований захисник Рамос і Гарет Бейл, якого Зідан залишив поза заявкою. Під питанням участь Марсело, Маріано Діаса і Азара.

Нагадаємо, нинішній розіграш Ліги чемпіонів міг стати для "городян" останнім на кілька найближчих років, проте CAS скасував рішення УЄФА про дискваліфікацію "Манчестер Сіті" від єврокубків на два сезони.