Малийская хунта и "Вагнер" не могут компенсировать выведенных из страны миротворцев ООН, - ISW

Армия Мали и союзные боевики частной военной компании "Вагнера" не могут компенсировать выход из страны миротворцев ООН, что может создать благоприятные условия для местных боевиков Аль-Каиды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что около 13 000 миротворцев ООН начали покидать Мали в июле после того, как местная хунта достигла вывода их контингента.

"Миссия ООН помогла защитить основные населенные пункты в центральной и северной части Мали в течение последнего десятилетия и поддерживала неустойчивое мирное соглашение 2015 между сепаратистскими повстанцами-туарегами и правительством Мали", - отметили в ISW.

Малийские солдаты и их помощники из группы "Вагнера" сейчас конкурируют с региональным филиалом Аль-Каиды Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин (JNIM) и повстанцами-сепаратистами-туарегами в контроле над регионом.

Контингент "Вагнера" численностью 1000 человек не имеет живой силы или возможностей, чтобы заменить силы ООН, и совершает зверства, подпитывающие поддержку JNIM и повстанцев.

Малийские силы резко снизили темпы своих операций в центральной части Мали после того, как отдали приоритет северной части Мали, показывая, что им также не хватает возможностей для заполнения сил ООН.

Уход миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Летом этого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за уходом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

Позже аналитики ISW отметили, что Аль-Каида может воспользоваться уходом миротворцев и планами "Вагнера" захватить базы ООН.

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