На Ямалі за понад 2000 км від України вперше за війну тривога

Жителі Ямало-Ненецького автономного округу отримали екстрену SMS-розсилку від МНС із закликом зберігати спокій, залишатися в приміщеннях і триматися подалі від вікон.

Окрім Ямалу, аналогічний режим ракетної небезпеки діє також у Свердловській, Челябінській, Курганській, Тюменській областях, Пермському краї та Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Через загрозу аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі повністю закрили на прийом та виліт літаків. Крім того, в аеропорту Тюмені затримується прибуття щонайменше семи рейсів.

Нагадаємо, 29 травня у російських Чебоксарах, що у Чуваській Республіці пролунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. Місто знаходиться за майже 1000 км від українського кордону.

Мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи є неправдивою. Водночас в аеропорту міста відмінили рейси та попросили пасажирів покинути будівлю.