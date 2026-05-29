RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Ямале за более 2000 км от Украины впервые за войну тревога

16:50 29.05.2026 Пт
2 мин
Из-за опасности остановили работу нескольких аэропортов
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: на Ямале впервые объявили воздушную тревогу (Getty Images)

В российском Ямале и нескольких соседних регионах за более чем 2000 км от украинской границы впервые с начала войны объявили режим ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Ура.ру".

Читайте также: Волгоградский НПЗ остановил работу, под Ярославлем горят гигантские резервуары

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили экстренную SMS-рассылку от МЧС с призывом сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.

Кроме Ямала, аналогичный режим ракетной опасности действует также в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Из-за угрозы аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми полностью закрыли на прием и вылет самолетов. Кроме того, в аэропорту Тюмени задерживается прибытие по меньшей мере семи рейсов.

Напомним, 29 мая в российских Чебоксарах, что в Чувашской Республике прогремели взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. Город находится почти в 1000 км от украинской границы.

Мэр Чебоксар Станислав Трофимов заявил, что информация в сети о взрывах является ложной. В то же время в аэропорту города отменили рейсы и попросили пассажиров покинуть здание.

Ранее дроны СБУ поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае России, расположенное в 1700 км от границы с Украиной. Его продукция обеспечивает десятки других российских военных производств.

Отметим, ситуация с безопасностью в России начала серьезно влиять на настроения местного населения. В частности, россиян больше беспокоят новости об обстрелах регионов, чем события на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в УкраинеВоздушная тревога