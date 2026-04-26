В Малі під ударами "Аль-Каїди" могли опинитись росіяни з "Африканського корпусу"

У Малі відбулася масштабна скоординована атака бойовиків "Аль-Каїди" та повстанців-туарегів на військові бази. Захоплено місто Кідал та атаковано аеропорт Бамако.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Reuters .

Відповідальність за напади взяла на себе організація "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Мусульмані" (JNIM). Вони заявили про удари по аеропорту столиці та містах на півночі - Мопті, Севаре та Гао.

Зараз місто Кідал оголошено "захопленим" у результаті спільної операції JNIM та Фронту визволення Азавада (FLA). Повстанці-туареги заявили про контроль над позиціями в Гао, а у місті Каті вибухами зруйновано будинок міністра оборони Малі Садіо Камари. Іноземні посольства, зокрема США та Британії, закликали громадян негайно знайти укриття.

Що відомо про бої в Малі

Перші вибухи пролунали близько 6-ї ранку поблизу головної військової бази в Каті. Стрілянина там не вщухала понад чотири години. Керівник програми Сахель у німецькому фонді Конрада Аденауера Ульф Лессінг прокоментував агенції ситуацію:

"Це схоже на найбільшу скоординовану атаку за останні роки".

Аналітики зазначають, що вибір цілей був хірургічно точним. Каті та Бамако - це політичне серце країни. А місто Кідал було символом перемоги армії у 2023 році.

Військове командування Малі намагається заспокоїти населення і заявляє про "сотні знищенних нападників". У столиці та золотоносних регіонах розпочали масштабну зачистку.

Станом на обід суботи армія заявила, що ситуація під контролем. Проте мешканці Гао повідомляли про потужні вибухи вже після цієї заяви. У місті запровадили нічну комендантську годину.

Провал обіцянок хунти та російські найманці

Reuters зазначає, що нинішній уряд на чолі з Ассімі Гоїтою прийшов до влади через перевороти обіцяючи мир. Натомість безпекова ситуація лише погіршується, що й викликає супротив. Для підтримки режиму хунта залучила російських найманців з так званого "Африканського корпусу".

Цих найманців звинувачують у численних злочинах проти мирного населення. "Африканський корпус" використовує тактику, подібну до тої, що була у "Вагнера" - знищення населених пунктів, вбивства цивільного населення, насадження страху.

Цікаво, що бойовики JNIM стверджують, що не атакували російських найманців режиму. Угруповання нібито хоче побудувати "збалансовані та ефективні майбутні відносини".

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що бойові діє велись не тільки проти офіційної армії, алей й проти російських найманців.