В армії США показали, як ліквідували в Сирії лідера філії "Аль-Каїди": відео авіаудару

В американському військовому відомстві уточнили, що дана операція була проведена на північному заході Сирії ще 23 лютого.

У Центркомі поінформували, що сили США "завдали високоточного авіаудару на північному заході Сирії, поціливши і вбивши Мухаммеда Юсуфа Зію Талая, старшого військового лідера терористичної організації "Хуррас ад-Дін" ("ХаД"), філії "Аль-Каїди"".

Також американська сторона заявила, що авіаудар був "частиною постійного зобов'язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні" з перешкоджання зусиллям терористів планувати, організовувати та влаштовувати атаки "проти цивільних осіб і військового персоналу з США, наших союзників і наших партнерів у всьому регіоні та за його межами".

За словами командувача Центрального командування США генерала Майкла Еріка Курілли, армія продовжить "невпинно переслідувати цих терористів, щоб захистити нашу батьківщину, а також персонал США, союзників і партнерів у регіоні".

Також у Центркомі оприлюднили кадри цієї операції в Сирії. На відео, знятому з неба, показаний момент удару по автівці, яка рухалася дорогою. Після влучання по транспорту вона зупиняється.

