В армії США показали, як ліквідували в Сирії лідера філії "Аль-Каїди": відео авіаудару

Військові США провели операцію в Сирії, під час якої був ліквідований старший військовий лідер джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін" ("ХаД"), що пов'язане з терористичною організацією "Аль-Каїда". Ціль нищили при завданні авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -акаунт (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

В американському військовому відомстві уточнили, що дана операція була проведена на північному заході Сирії ще 23 лютого.

У Центркомі поінформували, що сили США "завдали високоточного авіаудару на північному заході Сирії, поціливши і вбивши Мухаммеда Юсуфа Зію Талая, старшого військового лідера терористичної організації "Хуррас ад-Дін" ("ХаД"), філії "Аль-Каїди"".

Також американська сторона заявила, що авіаудар був "частиною постійного зобов'язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні" з перешкоджання зусиллям терористів планувати, організовувати та влаштовувати атаки "проти цивільних осіб і військового персоналу з США, наших союзників і наших партнерів у всьому регіоні та за його межами".

За словами командувача Центрального командування США генерала Майкла Еріка Курілли, армія продовжить "невпинно переслідувати цих терористів, щоб захистити нашу батьківщину, а також персонал США, союзників і партнерів у регіоні".

Також у Центркомі оприлюднили кадри цієї операції в Сирії. На відео, знятому з неба, показаний момент удару по автівці, яка рухалася дорогою. Після влучання по транспорту вона зупиняється.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

Що відомо про "Хуррас ад-Дін"

Як звертає увагу американська сторона, це угруповання пов'язане з міжнародною терористичною суннітською джихадистською організацією "Аль-Каїда". Зокрема, "Хуррас ад-Дін" (з арабської - "Організація вартових релігії") називають "Аль-Каїдою в Сирії".

У Центркомі раніше розповідали, що "Хуррас ад-Дін" базується в Сирії та "поділяє глобальні прагнення "Аль-Каїди" здійснювати напади на інтереси США та Заходу".

Угруповання "Хуррас ад-Дін" було засноване у 2018 році, та брало участь у боях під час Громадянської війни в Сирії. Ватажок даної організації Абу Хумам аль-Шамі був головним військовим командиром неіснуючого "Фронту Аль-Нусра" та воював на стороні "Аль-Каїди" в громадянській війні в Афганістані 1990-х років і повстанських діях в Іраку.

У вересні 2019 року Держдеп США визнав угруповання "Хуррас ад-Дін" як міжнародну терористичну організацію.

Нагадаємо, раніше у липні минулого року у Центркомі США заявили, що терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ") намагається подвоїти кількість нападів та атак, та відновитися після свого умовного "затишшя" на Близькому Сході.

У серпні 2024-го повідомлялося, що у Сирії був ліквідований старший лідер ісламістського терористичного угруповання "Хуррас ад-Дін" Абу-Абд аль-Рахман аль-Маккі. Операція була здійснена американськими військовими.

Наприкінці січня стало відомо, що війська США завдали точкового авіаудару по Сирії, й внаслідок цього було ліквідовано високопоставленого бойовика сирійського крила "Аль-Каїди".

Додамо, 18 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдали високоточного удару по одному з лідерів "Аль-Каїди" на території Сирії.