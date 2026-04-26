В Мали под ударами "Аль-Каиды" могли оказаться россияне из "Африканского корпуса"

02:40 26.04.2026 Вс
Боевики захватили несколько городов в Мали и обстреляли аэропорт в столице
aimg Филипп Бойко
В Мали под ударами "Аль-Каиды" могли оказаться россияне из "Африканского корпуса" Фото: армия Мали (Getty Images)

В Мали состоялась масштабная скоординированная атака боевиков "Аль-Каиды" и повстанцев-туарегов на военные базы. Захвачен город Кидал и атакован аэропорт Бамако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Reuters.

Читайте также: Пентагон воссоздал украинскую "Паутину" во время секретных учений во Флориде, - СМИ

Ответственность за нападения взяла на себя организация "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Мусульмане" (JNIM). Они заявили об ударах по аэропорту столицы и городам на севере - Мопти, Севаре и Гао.

Сейчас город Кидал объявлен "захваченным" в результате совместной операции JNIM и Фронта освобождения Азавада (FLA). Повстанцы-туареги заявили о контроле над позициями в Гао, а в городе Кати взрывами разрушен дом министра обороны Мали Садио Камары. Иностранные посольства, в частности США и Великобритании, призвали граждан немедленно найти укрытие.

Что известно о боях в Мали

Первые взрывы прогремели около 6 утра вблизи главной военной базы в Кате. Стрельба там не утихала более четырех часов. Руководитель программы Сахель в немецком фонде Конрада Аденауэра Ульф Лессинг прокомментировал агентству ситуацию:

"Это похоже на самую большую скоординированную атаку за последние годы".

Аналитики отмечают, что выбор целей был хирургически точным. Кати и Бамако - это политическое сердце страны. А город Кидал был символом победы армии в 2023 году.

Военное командование Мали пытается успокоить население и заявляет о "сотнях уничтоженных нападающих". В столице и золотоносных регионах начали масштабную зачистку.

По состоянию на обед субботы армия заявила, что ситуация под контролем. Однако жители Гао сообщали о мощных взрывах уже после этого заявления. В городе ввели ночной комендантский час.

Провал обещаний хунты и российские наемники

Reuters отмечает, что нынешнее правительство во главе с Ассими Гоитой пришло к власти через перевороты, обещая мир. Зато ситуация с безопасностью только ухудшается, что и вызывает сопротивление. Для поддержки режима хунта привлекла российских наемников из так называемого "Африканского корпуса".

Этих наемников обвиняют в многочисленных преступлениях против мирного населения. "Африканский корпус" использует тактику, схожую с той, что применял "Вагнер", - уничтожение населенных пунктов, убийства мирных жителей, насаждение страха.

Интересно, что боевики JNIM утверждают, что не атаковали российских наемников режима. Группировка якобы хочет построить "сбалансированные и эффективные будущие отношения".

В то же время местные СМИ сообщают, что боевые действия велись не только против официальной армии, но и против российских наемников.

Что известно об "Аль-Каиде" и "Африканском корпусе"

С этой группировкой США борются уже много лет, особенно после трагических событий 11 сентября. Периодически появляются сообщения о ликвидации того или иного лидера связанной с "Аль-Каидой" организации, но это не влияет на структуру в целом.

Так называемый "Африканский корпус" был создан по инициативе Минобороны РФ. В декабре 2023 года министерство обороны РФ объявило о наборе в "корпус".

До этого еще в сентябре Кремль перебросил большинство "вагнеровцев" из Беларуси в Нигер, Ливию, Судан, Мали, Центральноафриканскую Республику и Мозамбик. Во всех этих странах у Москвы есть свои колониальные и геополитические интересы, она поддерживает их военные хунты и мятежников.

Больше по теме:
Мали
Новости
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским