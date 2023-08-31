Кремль планує до середини вересня вивезти більшість "вагнерівців" до Африки, - ЦНС
Політичне керівництво Росії хоче до середини вересня відправити більшу частину найманців ПВК "Вагнера" до Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За задумом Росії, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.
Тим часом менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти диктатора Олександра Лукашенка або підпише контракт з Міноборони РФ на війну проти України.
Смерть Пригожина
23 серпня літак ПВК "Вагнера" розбився неподалік резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Тоді загинули десять людей. Російська влада стверджує, що серед пасажирів був Євген Пригожин.
Він помер через два місяці після того, як влаштував короткий заколот, який став найбільшим викликом правлінню Путіна з моменту його приходу до влади 1999 року.
Ватажка найманців таємно поховали на Прохорівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі 29 серпня.
При цьому у Білому домі натякають, що Путін може бути причетний до загибелі Пригожина, оскільки Кремля має довгу історію вбивства опонентів.
"Вагнерівці" в Африці
Росія зберігає вплив на країни Африки за допомогою пропаганди та бойовиків ПВК "Вагнера".
Зокрема, частина найманців, яких перекинули до Білорусі, вирішила підписати контракти та виїхати до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.
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