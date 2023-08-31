Кремль планує до середини вересня вивезти більшість "вагнерівців" до Африки, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За задумом Росії, "вагнерівці" залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників.

Тим часом менша частина терористів залишиться інструктувати спецпідрозділи МВС Білорусі для протидії можливому заколоту проти диктатора Олександра Лукашенка або підпише контракт з Міноборони РФ на війну проти України.