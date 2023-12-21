"Африканський корпус" оголосив набір "вагнерівців" та учасників війни в Україні, - ISW

Підконтрольний Міністерству оборони Російської Федерації підрозділ "Африканський корпус" у середу, 20 грудня, оголосив кампанію з набору колишніх та чинних співробітників "Групи Вагнера", а також людей, що мають досвід бойових дій на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що "куратором" нового наразі невизначеного керівництва "Африканського корпусу", є заступник міністра оборони Росії, генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров.

У підрозділі стверджували, що до його складу входять колишні бойові командири елітних підрозділів російської армії та офіційно невизнаних приватних військових компаній. У ISW припускають, що, ймовірно, йдеться про ПВК "Редут", що пов'язана з Головним управлінням Генштабу ЗС РФ.

"Африканський корпус" оголосив "високу зарплату" для новобранців. Водночас у підрозділі уточнили, що перевестися до його складу можуть лише кадрові російські військові, які в даний момент не беруть участі у війні проти України. Крім того, чинні військовослужбовці Росгвардії не можуть перейти до африканського підрозділу до завершення контракту.

"Бажання "Африканського корпусу" уточнити право на службу свідчить про те, що його рекламна кампанія зацікавила колишніх бійців ПВК "Вагнера", які підписали контракти з Міноборони Росії чи Росгвардією після смерті фінансиста Вагнера Євгена Пригожина у серпні 2023 року", - йдеться у звіті ISW.

"Африканський корпус" буде діяти у Малі, Нігері та Буркіна-Фасо – районах, що відповідають попередній оцінці зони операцій підрозділу, яку визначив Інститут вивчення війни.

Активність російських найманців в Африці

"Африканський корпус" був створений у листопаді 2023 року та є ініціативою Міноборони РФ з посилення російської військової присутності на Близькому Сході та в Африці. Підрозділ, зокрема, покликаний "вирішувати масштабні та комплексні завдання" з "протидії неоколоніальному впливу Заходу", щоб "підривати його ресурсну базу" в країнах Африки.

Додамо, що після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі. Однак згодом частина бійців підписала контракти та виїхала до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

У вересні Кремль перекинув більшість "вагнерівців" із Білорусі до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Центральноафриканську Республіку та Мозамбіку. У всіх цих країнах Москва має свої колоніальні та геополітичні інтереси, підтримує їхні військові хунти і заколотників.

На початку грудня Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія намагається втрутитися у ситуацію в нестабільних країнах Африки, використовуючи активність бойовиків "Групи Вагнера" у Центральноафриканській Республіці.

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