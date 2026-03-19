Макрон закликав до мораторію на удари по енергетиці на Близькому Сход

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

"Ця ескалація є безрозсудною. Учора я мав розмову з президентом Трампом, і вночі він сам закликав Іран припинити всі ці бомбардування та атаки на цивільну інфраструктуру - газову, нафтову, а також водну", - сказав Макрон.

Він розповів, що також поспілкувався з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані після серйозного удару по катарських потужностях з виробництва газу.

"Кілька інших країн Перської затоки зазнали ударів - уперше по їхніх виробничих потужностях. Це небезпечна ескалація. Ми виступаємо за мораторій на атаки проти цивільної інфраструктури і цивільного населення і за швидку деескалацію", - наголосив президент Франції.

Макрон зазначив, що нині "всі сторони мають заспокоїтися".

"Бойові дії мають бути зупинені хоча б на кілька днів, щоб дати шанс переговорам. Це ключовий пункт нашого порядку денного. Франція, як завжди, виступає за повернення до переговорів, діалогу й деескалації", - додав він.