Макрон призвал к мораторию на удары по энергетике на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести мораторий на удары по гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Макрона перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.
"Эта эскалация является безрассудной. Вчера я разговаривал с президентом Трампом, и ночью он сам призвал Иран прекратить все эти бомбардировки и атаки на гражданскую инфраструктуру - газовую, нефтяную, а также водную", - сказал Макрон.
Он рассказал, что также пообщался с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани после серьезного удара по катарским мощностям по производству газа.
"Несколько других стран Персидского залива подверглись ударам - впервые по их производственным мощностям. Это опасная эскалация. Мы выступаем за мораторий на атаки против гражданской инфраструктуры и гражданского населения и за быструю деэскалацию", - подчеркнул президент Франции.
Макрон отметил, что сейчас "все стороны должны успокоиться".
"Боевые действия должны быть остановлены хотя бы на несколько дней, чтобы дать шанс переговорам. Это ключевой пункт нашей повестки дня. Франция, как всегда, выступает за возвращение к переговорам, диалогу и деэскалации", - добавил он.
Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре
Напомним, вечером 18 марта Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства СПГ. После этого на объекте начался пожар, а в компании QatarEnergy заявили о значительных убытках.
После этого Катар выгнал посла Ирана из страны, а также дал 24 часа другим иранским дипломатам, чтобы те покинули страну.
Чуть позже издание WSJ сообщило, что Трамп больше не хочет наносить удары по энергообъектам Ирана.
Источники говорят, что он был в курсе атаки Израиля и поддержал ее как сигнал Тегерану по поводу блокады Ормузского пролива. Но после того, как Иран, по мнению Трампа, уловил сигнал - то он уже был против новых ударов.
Позже президент США пообещал уничтожить газовое месторождение "Южный Парс", если Иран снова атакует Катар.
Удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень. При этом аналитики предупреждают, что худшее еще впереди.