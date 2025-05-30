Макрон закликав Трампа ввести санкції проти РФ, якщо вона "не готова до миру"

Президент США Дональд Трамп повинен ввести санкції проти Росії, якщо вона підтвердить, що "не готова до миру". Це буде "тестом на довіру для американців".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Відповідаючи на питання про майбутній другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією, Макрон закликав Вашингтон і Москву взяти на себе відповідальність.

За його словами, Сполучені Штати повинні вести санкції проти Росії, якщо Кремль підтвердить, що "не готовий до миру". Він назвав це "тестом на довіру для американців".

"Я розмовляв 48 годин тому з президентом Трампом, який відзначив своє нетерпіння. Тепер питання: що нам з цим робити? Ми (європейці - ред.) готові", - зазначив президент Франції.

Також Макрон акцентував, що європейська позиція стосовно припинення вогню "постійна і надійна".

"Ми не змінилися, ми все ще віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю та повагу до правил", - додав він.