Макрон закликав Трампа ввести санкції проти РФ, якщо вона "не готова до миру"
Президент США Дональд Трамп повинен ввести санкції проти Росії, якщо вона підтвердить, що "не готова до миру". Це буде "тестом на довіру для американців".
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Відповідаючи на питання про майбутній другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією, Макрон закликав Вашингтон і Москву взяти на себе відповідальність.
За його словами, Сполучені Штати повинні вести санкції проти Росії, якщо Кремль підтвердить, що "не готовий до миру". Він назвав це "тестом на довіру для американців".
"Я розмовляв 48 годин тому з президентом Трампом, який відзначив своє нетерпіння. Тепер питання: що нам з цим робити? Ми (європейці - ред.) готові", - зазначив президент Франції.
Також Макрон акцентував, що європейська позиція стосовно припинення вогню "постійна і надійна".
"Ми не змінилися, ми все ще віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю та повагу до правил", - додав він.
Трамп почав погрожувати Путіну
Нагадаємо, минулими вихідними, три ночі поспіль Росія масовано атакувала територію України дронами та ракетами. Однак президент США Дональд Трамп спочатку не коментував удари росіян. А потім заявив, що Путін збожеволів.
"З ним (Путіним - ред.) щось сталося. Він геть збожеволів!" - написав Трамп в Truth Social.
Окрім цього, Трамп заявив, що США безумовно розглядають можливість введення санкцій проти Росії.
Тим часом у Кремлі, коментуючи слова Трампа, заявили, що така заява була спричинена емоційним перевантаженням американського президента.
Пізніше Трамп знову розкритикував Путіна за затягування мирних переговорів з Україною. Американський лідер пригрозив РФ "дуже поганими речами".
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем!" - наголосив він.
Окрім того, днями Трамп заявив, що через два тижні буде розуміти, чи намагається Путін обдурити його щодо припинення війни. За його словами, якщо російський диктатор бреше про мир - США змінять підхід.
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