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Макрон призвал Трампа ввести санкции против РФ, если она "не готова к миру"

Пятница 30 мая 2025 16:43
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Макрон призвал Трампа ввести санкции против РФ, если она "не готова к миру" Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против России, если она подтвердит, что "не готова к миру". Это будет "тестом на доверие для американцев".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Отвечая на вопрос о предстоящем втором раунде переговоров по прекращению огня между Украиной и Россией, Макрон призвал Вашингтон и Москву взять на себя ответственность.

По его словам, Соединенные Штаты должны вести санкции против России, если Кремль подтвердит, что "не готов к миру". Он назвал это "тестом на доверие для американцев".

"Я разговаривал 48 часов назад с президентом Трампом, который отметил свое нетерпение. Теперь вопрос: что нам с этим делать? Мы (европейцы - ред.) готовы", - отметил президент Франции.

Также Макрон акцентировал, что европейская позиция относительно прекращения огня "постоянная и надежная".

"Мы не изменились, мы все еще верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам", - добавил он.

Трамп начал угрожать Путину

Напомним, в минувшие выходные, три ночи подряд Россия массированно атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Однако президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.

"С ним (Путиным - ред.) что-то случилось. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп в Truth Social.

Кроме этого, Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

Между тем в Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.

Позже Трамп снова раскритиковал Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул он.

Кроме того, на днях Трамп заявил, что через две недели будет понимать, пытается ли Путин обмануть его относительно прекращения войны. По его словам, если российский диктатор врет о мире - США изменят подход.

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