Макрон призвал Трампа ввести санкции против РФ, если она "не готова к миру"
Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против России, если она подтвердит, что "не готова к миру". Это будет "тестом на доверие для американцев".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Отвечая на вопрос о предстоящем втором раунде переговоров по прекращению огня между Украиной и Россией, Макрон призвал Вашингтон и Москву взять на себя ответственность.
По его словам, Соединенные Штаты должны вести санкции против России, если Кремль подтвердит, что "не готов к миру". Он назвал это "тестом на доверие для американцев".
"Я разговаривал 48 часов назад с президентом Трампом, который отметил свое нетерпение. Теперь вопрос: что нам с этим делать? Мы (европейцы - ред.) готовы", - отметил президент Франции.
Также Макрон акцентировал, что европейская позиция относительно прекращения огня "постоянная и надежная".
"Мы не изменились, мы все еще верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам", - добавил он.
Трамп начал угрожать Путину
Напомним, в минувшие выходные, три ночи подряд Россия массированно атаковала территорию Украины дронами и ракетами. Однако президент США Дональд Трамп сначала не комментировал удары россиян. А потом заявил, что Путин сошел с ума.
"С ним (Путиным - ред.) что-то случилось. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп в Truth Social.
Кроме этого, Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.
Между тем в Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что такое заявление было вызвано эмоциональной перегрузкой американского президента.
Позже Трамп снова раскритиковал Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул он.
Кроме того, на днях Трамп заявил, что через две недели будет понимать, пытается ли Путин обмануть его относительно прекращения войны. По его словам, если российский диктатор врет о мире - США изменят подход.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.