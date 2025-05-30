Макрон призвал Трампа ввести санкции против РФ, если она "не готова к миру"

Президент США Дональд Трамп должен ввести санкции против России, если она подтвердит, что "не готова к миру". Это будет "тестом на доверие для американцев".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Отвечая на вопрос о предстоящем втором раунде переговоров по прекращению огня между Украиной и Россией, Макрон призвал Вашингтон и Москву взять на себя ответственность.

По его словам, Соединенные Штаты должны вести санкции против России, если Кремль подтвердит, что "не готов к миру". Он назвал это "тестом на доверие для американцев".

"Я разговаривал 48 часов назад с президентом Трампом, который отметил свое нетерпение. Теперь вопрос: что нам с этим делать? Мы (европейцы - ред.) готовы", - отметил президент Франции.

Также Макрон акцентировал, что европейская позиция относительно прекращения огня "постоянная и надежная".

"Мы не изменились, мы все еще верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение к правилам", - добавил он.