Макрон закликав Нетаньяху пам'ятати, що Ізраїль створено рішенням ООН

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не "ігнорувати рішення ООН". Він зазначив, що Ізраїль "був створений рішенням ООН".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.