Нетаньяху повідомив США про готовність ударити по військових, а не ядерних об'єктах Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Джерела видання кажуть, що це найбільш обмежена відповідь на останню атаку Ірану проти Ізраїлю.

Дії у відповідь будуть розраховані таким чином, щоб уникнути їх сприйняття як "політичного втручання у вибори в США", заявив один із співрозмовників видання.

Нетаньяху зайняв "більш помірну позицію" в цій дискусії, ніж раніше, сказав американський чиновник, описуючи телефонну розмову між Нетаньяху і американським лідером Джон Байденом. Очевидне пом'якшення позиції прем'єр-міністра вплинуло на рішення Байдена відправити потужну систему ПРО до Ізраїлю, заявили обидва чиновники.