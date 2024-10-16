Макрон призвал Нетаньяху помнить, что Израиль был создан решением ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не "игнорировать решения ООН". Он отметил, что Израиль "был создан решением ООН".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.