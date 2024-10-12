Ізраїль звузив коло цілей для відповіді на атаку Ірану, - NBC

Ізраїль звузив коло цілей в Ірані для відповіді на ракетну атаку, яка сталась 1 жовтня. До переліку цілей, попередньо, не входять ядерні об'єкти Ірану.

За словами неназваних чиновників США, ізраїльська відповідь буде націлена на іранську військову та енергетичну інфраструктуру. Але ядерних об'єктів, можлива атака на які викликала занепокоєння в США, серед цілей немає. Хоча, як зауважили чиновники в розмові з NBC, остаточного рішення в Ізраїлі ще не ухвалювали.

Вашингтон не знає, коли Ізраїль ударить у відповідь по Ірану, але це може статися в будь-який момент, як тільки буде віддано відповідний наказ. Американські чиновники також не знають, чи Ізраїль взагалі узгодив відповідну дату.