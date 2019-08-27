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Европе пора пересмотреть отношения с Россией, - Макрон

Новости » Политика    27.08.2019 - 16:26
Европе пора пересмотреть отношения с Россией, - Макрон
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/lseinpictures)

По его словам, это нужно для общеевропейской стратегии в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нужным пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать попадания в гущу новой холодной войны. Об этом Макрон сказал в ходе выступления, посвященного вопросам внешней политики Франции, сообщает The New York Times.

Президент Франции считает, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны.

В то же время Макрон не сказал, хочет ли он отменить санкции ЕС, наложенные на РФ из-за аннексии Крыма, но сказал, что новые санкции "не в наших интересах". Он сказал, что пришло время "переосмыслить наши отношения с Россией", не вдаваясь в подробности.

Во вторник, в своей дипломатической речи, Макрон предупредил, что отодвигать Россию дальше - это "глубокая стратегическая ошибка". Он сказал, что "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Сирии, Ливии и Африке.

Напомним, ранее Макрон и президент США Дональд Трамп договорились пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в 2020 году. Трамп должен был поднять этот вопрос на грядущей встрече стран "Большой семерки".

Позже, по результатам саммита, Макрон заявил, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины. Также отметим, что решительно против возвращения России в G7 выступили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее Макрон также говорил, что Запад перестает доминировать в мире в геополитическом плане, поскольку такие страны как Китай и Россия все больше укрепляются.

В РФ готовят симметричный ответ на ракетные испытания США Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, - The Guardian
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