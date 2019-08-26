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Макрон заявил о неуместности возвращения РФ в G7 до окончания агрессии против Украины

Новости » Политика    26.08.2019 - 23:53
Макрон заявил о неуместности возвращения РФ в G7 до окончания агрессии против Украины
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Страна-председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя

Страны "Большой семерки" не пришли к консенсусу по поводу возвращения России в G7. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Биаррице, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.

При этом президент Франции отметил, что страна - председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Он добавил, что на сентябрь запланирована встреча России, Украины, Германии и Франции по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, согласно совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции, встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.

Лидеры G7 согласились усилить координацию с Россией Канада выступила против возвращения России в G8
Новости Украины Российская ФедерацияG7Эммануэль Макрон
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