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Європі пора переглянути відносини з Росією, - Макрон

Новини » Політика    27.08.2019 - 16:26
Європі пора переглянути відносини з Росією, - Макрон
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/lseinpictures)

За його словами, це потрібно для загальноєвропейської стратегії щодо Росії

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за потрібне переглянути відносини з Росією, інакше можна знайти себе в стані холодної війни. Про це Макрон сказав у ході виступу, присвяченого питанням зовнішньої політики Франції, повідомляє The New York Times.

Президент Франції вважає, що Європі пора переглянути свої відносини з Росією, щоб перевірити свої глобальні амбіції і уникнути попадання в гущу нової холодної війни.

Водночас Еммануель Макрон не сказав, чи хоче він скасувати санкції ЄС, накладені на РФ через анексію Криму, але сказав, що нові санкції "не в наших інтересах". Він сказав, що прийшов час "переосмислити наші відносини з Росією", не вдаючись у подробиці.

У вівторок, у своїй дипломатичній промові, Макрон попередив, що відсувати Росію далі - це "глибока стратегічна помилка". Він сказав, що "слабкості і помилки" Європи допомогли Росії зміцнити свій союз з Китаєм і відновити свій вплив в Сирії, Лівії та Африці.

Нагадаємо, раніше Макрон і президент США Дональд Трамп домовилися запросити Росію на саміт G7, який пройде у 2020 році. Трамп повинен був підняти це питання на майбутній зустрічі країн "Великої сімки".

Пізніше, за результатами саміту, Макрон заявив, що недоречно запрошувати Росію в G7, поки триває її агресія у відношенні України. Також відзначимо, що рішуче проти повернення Росії в G7 виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Раніше Макрон також говорив, що Захід перестає домінувати у світі в геополітичному плані, оскільки такі країни як Китай і Росія все більше зміцнюються.

У РФ готують симетрична відповідь на ракетні випробування США Трамп посварився з лідерами G7 через Росію, - The Guardian
Новини України Російська ФедераціяЕммануель Макрон
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