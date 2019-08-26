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Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана

Новости » Политика    26.08.2019 - 19:23
Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана
Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (Getty Images)

Подготовка к встрече Трампа и Роухани уже началась

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшие недели может встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в рамках саммита G7, трансляцию которого вел телеканал NBC.

Так, по словам Макрона, подготовительные работы к встрече президентов Соединенных Штатов и Ирана уже начались. Он добавил, что встреча может состояться уже в ближайшие недели.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели, мы сможем увидеть саммит между президентом Роухани и президентом Трампом", - заявил президент Франции.

Со своей стороны американский президент отметил, что он готов к встрече с Роухани, но за "правильных обстоятельств". Также он выразил надежду, что Иран хочет новой ядерной сделки, и что он "будет себя хорошо вести".

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прибыл на саммит "Большой семерки". Отмечалось, что иранский политик проводил встречу со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом, по приглашению которого он и прибыл.

Как известно, саммит государств "Большой семерки" открылся 24 августа во французском городе Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до 26 августа. Среди тем для обсуждения - ситуация в Иране.

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Новости Украины Дональд ТрампЭммануэль МакронИрансаммит
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