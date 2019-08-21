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Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7

Новости » Политика    21.08.2019 - 08:36
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7
Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Россию могу пригласить на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 ("Большой семерки") в 2020 году. Об этом в Twitter сообщила журналист CNN Кайли Атвуд.

По ее словам, Трамп и Макрон договорились о том, что хотят пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп затронет эту тему на переговорах с другими лидерами в рамках "Большой семерки".

"По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. Примечание: США будут принимать G7 в 2020 году", - добавила Атвуд.

Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп выступил за возвращение России в G8. В частности, во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне он заявил, что считает целесообразным возвращение России к данному формату.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты в свое время настояли на исключении России из G8 из-за того, что российский президент Владимир Путин "переиграл" предыдущего президента США Барака Обаму.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что возможность возобновления формата G8 зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине.

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