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Макрон заявил о завершении доминирования Запада в мире

Новости » Политика    27.08.2019 - 14:30
Макрон заявил о завершении доминирования Запада в мире
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/lseinpictures)

Президент Франции призвал начать диалог с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что доминирование западных стран в мире завершается из-за новых геополитических изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил Макрон, причиной конца гегемонии западных стран становится все большее укрепление "новых государств", серди которых президент Франции назвал Китай и Россию.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются", - заявил Макрон.

Также президент Франции призвал начать диалог с Москвой.

"Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, мы останемся при глубоко бесплодной напряженности, мы продолжим иметь всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией", - сообщил Макрон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время саммита "большой семерки" страны-участницы не смогли прийти к консенсусу по поводу возвращения России в G7. При этом, по мнению Макрона, Россию неуместно приглашать в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.

Также сообщалось, что встреча в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе может пройти в ближайшие недели. Отмечается, что организацией встречи будут заниматься Франция и Германия.

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