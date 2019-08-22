Меркель и Джонсон не поддержали возвращение России в G8

Фото: Ангела Меркель и Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Меркель заявила, что по Украине не было "достаточного прогресса"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду 21 августа выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что оба лидера не подержали высказывание президента США Дональда Трампа о том, чтобы восстановить формат G8, который существовал до до 2014 года.

"Меркель заявила, что по Украине не было "достаточного прогресса", а Джонсон сказал, что использование химического оружия на британской земле показало, что "дело еще не дошло до возвращения России", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом он сказал во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне во вторник 20 августа.

После этого стало известно, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 ("Большой семерки") в 2020 году.

Источник во французских дипломатических кругах утверждает, что возвращение России в формат "большой восьмерки" будет зависеть от будущих переговоров по вопросам урегулирования войны на Донбассе.

В то же время правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав государств "Большой восьмерки".