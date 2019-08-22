ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель и Джонсон не поддержали возвращение России в G8

Новости » Политика    22.08.2019 - 00:14
Меркель и Джонсон не поддержали возвращение России в G8
Фото: Ангела Меркель и Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Меркель заявила, что по Украине не было "достаточного прогресса"

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду 21 августа выступили против возвращения России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что оба лидера не подержали высказывание президента США Дональда Трампа о том, чтобы восстановить формат G8, который существовал до до 2014 года.

"Меркель заявила, что по Украине не было "достаточного прогресса", а Джонсон сказал, что использование химического оружия на британской земле показало, что "дело еще не дошло до возвращения России", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 ("Большую восьмерку"). Об этом он сказал во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне во вторник 20 августа.

После этого стало известно, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 ("Большой семерки") в 2020 году.

Источник во французских дипломатических кругах утверждает, что возвращение России в формат "большой восьмерки" будет зависеть от будущих переговоров по вопросам урегулирования войны на Донбассе.

В то же время правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав государств "Большой восьмерки".

В России выступили за расширение G7 до G10 Макрон назвал условия возвращения России в G8
Новости Украины G8Ангела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь