Макрон вимагає від Ірану негайно припинити атаки на країни Близького Сходу

Французький лідер підкреслив, що атаки Ірану відбуваються як безпосередньо, так і через посередників, зачіпаючи, зокрема, Ліван та Ірак.

За словами Макрона, втручання Франції в регіон обмежується виключно оборонною політикою, спрямованою на захист національних інтересів, співробітництво з партнерами і забезпечення свободи судноплавства.

Він зазначив, що будь-яка спроба зробити Францію метою агресії неприпустима.

Наслідки ескалації та гуманітарні ризики

Макрон підкреслив, що неконтрольована ескалація провокує хаос у всьому регіоні з довгостроковими наслідками.

За його словами, в результаті страждають люди як в Ірані, так і в сусідніх країнах, що робить ситуацію критичною з погляду безпеки та гуманітарної стабільності.

Французький лідер заявив, що мир і стабільність можливі лише через створення нової системи політичної та безпекової безпеки, яка забезпечить контроль над ядерною програмою Ірану і відповідальність за загрози, які походять від ракетної програми і дестабілізуючих дій Тегерана.

Відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці

Макрон також закликав Іран відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці, підкресливши важливість цього кроку для світової економіки та безпеки морських шляхів.

На його думку, це необхідно для запобігання подальшій ескалації та захисту регіональних і міжнародних інтересів.