Макрон вимагає від Ірану негайно припинити атаки на країни Близького Сходу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обговорив ситуацію з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і закликав Тегеран негайно припинити неприйнятні атаки на країни Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Макрона в соцмережі X.
Французький лідер підкреслив, що атаки Ірану відбуваються як безпосередньо, так і через посередників, зачіпаючи, зокрема, Ліван та Ірак.
За словами Макрона, втручання Франції в регіон обмежується виключно оборонною політикою, спрямованою на захист національних інтересів, співробітництво з партнерами і забезпечення свободи судноплавства.
Він зазначив, що будь-яка спроба зробити Францію метою агресії неприпустима.
Макрон підкреслив, що неконтрольована ескалація провокує хаос у всьому регіоні з довгостроковими наслідками.
За його словами, в результаті страждають люди як в Ірані, так і в сусідніх країнах, що робить ситуацію критичною з погляду безпеки та гуманітарної стабільності.
Французький лідер заявив, що мир і стабільність можливі лише через створення нової системи політичної та безпекової безпеки, яка забезпечить контроль над ядерною програмою Ірану і відповідальність за загрози, які походять від ракетної програми і дестабілізуючих дій Тегерана.
Макрон також закликав Іран відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці, підкресливши важливість цього кроку для світової економіки та безпеки морських шляхів.
На його думку, це необхідно для запобігання подальшій ескалації та захисту регіональних і міжнародних інтересів.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія постачає Іран зброєю і спрямовує кошти від продажу енергоресурсів на підтримку іранського режиму, створюючи загрозу безпеці на Близькому Сході.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що військовий потенціал Ірану повністю ліквідовано, однак країна зберігає можливість точкових ударів по судноплавних шляхах. Він закликав світових лідерів об'єднати зусилля для охорони стратегічно важливої морської артерії.