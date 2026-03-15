У Трампа впевнені, що війна проти Ірану закінчиться найближчими тижнями

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна проти Ірану закінчиться в найближчі кілька тижнів, а можливо навіть і раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для ABC News .

"Я думаю, що цей конфлікт обов'язково закінчиться в найближчі кілька тижнів. Можливо, це станеться раніше, але конфлікт обов'язково закінчиться в найближчі кілька тижнів", - сказав міністр.

Коментарі Кріса Райта прозвучали на тлі зростання цін на бензин у США через розпочату війну. Як відомо, Іран иактіякі закрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. З цієї причини відбулося різке зростання цін на нафту, і як наслідок, це призвело до підвищення цін на бензин у США.

"У війнах немає жодних гарантій. Це лише короткочасні страждання, щоб дістатися до набагато кращого місця", - додав глава Міненерго.