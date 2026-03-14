Зеленський розкрив деталі збройного "бартеру" між Росією та Іраном

16:35 14.03.2026 Сб
2 хв
Поки увага світу прикута до фронту в Україні, за кулісами формується інша небезпечна угода
aimg Сергій Козачук
Росія постачає Ірану озброєння та використовує прибутки від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю France Inter.

Співпраця РФ та Ірану

За словами президента, Росія є прямим союзником іранського режиму. Російський диктатор Путін використовує високі ціни на нафту та скасування деяких обмежень для фінансування зброї, яку потім передає Тегерану.

"Він постачає Ірану, і ми це знаємо, наша розвідка це підтверджує. Він вкладає гроші в "Шахеди", щоб передати їх Ірану, а іранський режим використовує їх для атак на американські бази", - наголосив Зеленський.

Президент застеріг міжнародну спільноту від скасування економічних санкцій проти РФ, оскільки отримані кошти Кремль інвестує виключно в озброєння.

Допомога України партнерам

Україна вже ділиться власним досвідом боротьби з дронами Shahed із західними союзниками.

На прохання американської сторони Київ направив своїх експертів для допомоги США у протидії іранським технологіям на Близькому Сході.

"Ми вирішили направити своїх експертів. Саме про це нас попросили, і ми одразу відреагували", - зазначив глава держави, додавши, що Україна наразі є світовим лідером у технологіях безпілотників.

Внутрішня ситуація та демократія

Відповідаючи на запитання про внутрішні виклики та корупційні скандали, Зеленський підкреслив, що наявність публічної критики під час війни є ознакою того, що "демократія в Україні жива і процвітає".

Він протиставив це ситуації в Росії, де відсутня свобода слова і всі рішення ухвалює одна людина.

Інші заяви Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський заінтригував заявою про таємні домовленості з партнерами, деталі яких наразі не розголошуються.

Також президент прокоментував відмову президента США Дональда Трампа від певних пунктів підтримки. Він назвав ситуацію у відносинах з американським політиком і мирними переговорами з РФ "цілою Санта-Барбарою".

Крім того, глава держави поділився особистими думками про те, яким він хоче запам'ятатися українцям після завершення війни, наголосивши на важливості збереження незалежності країни.

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
