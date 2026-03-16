Макрон потребовал от Ирана немедленно прекратить атаки на страны Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил ситуацию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и призвал Тегеран немедленно прекратить неприемлемые атаки на страны Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Макрона в соцсети X.
Французский лидер подчеркнул, что атаки Ирана происходят как напрямую, так и через посредников, затрагивая, в частности, Ливан и Ирак.
По словам Макрона, вмешательство Франции в регион ограничивается исключительно оборонной политикой, направленной на защиту национальных интересов, сотрудничество с партнерами и обеспечение свободы судоходства.
Он отметил, что любая попытка сделать Францию целью агрессии недопустима.
Макрон подчеркнул, что неконтролируемая эскалация провоцирует хаос во всем регионе с долгосрочными последствиями.
По его словам, в результате страдают люди как в Иране, так и в соседних странах, что делает ситуацию критической с точки зрения безопасности и гуманитарной стабильности.
Французский лидер заявил, что мир и стабильность возможны лишь через создание новой системы политической и безопасности, которая обеспечит контроль над ядерной программой Ирана и ответственность за угрозы, исходящие от ракетной программы и дестабилизирующих действий Тегерана.
Макрон также призвал Иран восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув важность этого шага для мировой экономики и безопасности морских путей.
По его мнению, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и защиты региональных и международных интересов.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия снабжает Иран оружием и направляет средства от продажи энергоресурсов на поддержку иранского режима, создавая угрозу безопасности на Ближнем Востоке.
Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана полностью ликвидирован, однако страна сохраняет возможность точечных ударов по судоходным путям. Он призвал мировых лидеров объединить усилия для охраны стратегически важной морской артерии.