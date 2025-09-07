UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Макрон про цинічний обстріл України: РФ заглиблюється в логіку війни і терору

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заглиблюється в логіку війни і терору. Проте Україна з партнерами продовжують робити все для справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в X (Twitter).

Він зазначив, що Росія вночі знову випустила по Україні сотні безпілотників та десяток ракет без розбору, атакуючи, зокрема, житлові райони та урядові будівлі.

Макрон висловив співчуття близьким загиблих, а також зазначив, що Франція солідарна з Україною та українським народом.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", - підкреслив він.

 

Масований удар РФ по Україні

Цієї ночі Росія завдала масованого удару по українських містах. Під атаками опинилися Київ, Кременчук, Одеса, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг.

У столиці пошкоджені житлові будинки та будівля Кабінету міністрів. Внаслідок атаки у Святошинському районі пошкоджена дев'ятиповерхівка - загинули двоє людей, понад 20 отримали поранення.

У Кременчуці ворог атакував Крюківський міст через Дніпро, що перебуває на балансі "Укрзалізниці". Рух по ньому наразі обмежено.

В Одесі російська армія пошкодила житлові будівлі. Постраждали троє осіб.

Більше про наслідки російської атаки - у нашому матеріалі.

Еммануель МакронВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака