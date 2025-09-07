Макрон про цинічний обстріл України: РФ заглиблюється в логіку війни і терору

Він зазначив, що Росія вночі знову випустила по Україні сотні безпілотників та десяток ракет без розбору, атакуючи, зокрема, житлові райони та урядові будівлі.

Макрон висловив співчуття близьким загиблих, а також зазначив, що Франція солідарна з Україною та українським народом.

"Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом все глибше заглиблюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував", - підкреслив він.