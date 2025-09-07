RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Макрон о циничном обстреле Украины: РФ углубляется в логику войны и террора

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия углубляется в логику войны и террора. Однако Украина с партнерами продолжают делать все для справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в X (Twitter).

Он отметил, что Россия ночью снова выпустила по Украине сотни беспилотников и десяток ракет без разбора, атакуя, в частности, жилые районы и правительственные здания.

Макрон выразил соболезнования близким погибших, а также отметил, что Франция солидарна с Украиной и украинским народом.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы выступаем за мир. Россия, тем временем все глубже углубляется в логику войны и террора. На стороне Украины мы будем продолжать делать все для того, чтобы справедливый и устойчивый мир воцарился", - подчеркнул он.

 

Массированный удар РФ по Украине

Этой ночью Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Под атаками оказались Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В столице повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. В результате атаки в Святошинском районе повреждена девятиэтажка - погибли два человека, более 20 получили ранения.

В Кременчуге враг атаковал Крюковский мост через Днепр, находящийся на балансе "Укрзализныци". Движение по нему сейчас ограничено.

В Одессе российская армия повредила жилые здания. Пострадали три человека.

Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

Эммануэль МакронВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака