ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон та Зеленський провели телефонні переговори, - ЗМІ

Новость на русском →
Неділя 02 жовтня 2022 16:55
Макрон та Зеленський провели телефонні переговори, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський й президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили чергову анексію українських територій з боку Росії. Париж заявив про рішучу готовність допомогти у звільненні наших земель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як відзначає джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями".

Також сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається "дуже тривожною". Макрон засудив викрадення окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Президенти наголосили на необхідності провести у короткий термін ротацію українського персоналу, який забезпечує роботу ЗАЕС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у МАГАТЕ відреагували на викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Як відзначив голова організації Рафаель Гроссі, такий вчинок загрожує ядерній безпеці.

Тим часом голова Кремля Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Йдеться про території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Франція, зі свого боку, одразу засудила вчинок Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Франція
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України