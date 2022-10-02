Макрон та Зеленський провели телефонні переговори, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили чергову анексію українських територій з боку Росії. Париж заявив про рішучу готовність допомогти у звільненні наших земель.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як відзначає джерела в Єлисейському палаці, під час переговорів Макрон "підтвердив рішучість Франції допомогти Україні відновити повний суверенітет і територіальну цілісність, а також працювати з європейськими партнерами над новими санкціями".
Також сторони обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається "дуже тривожною". Макрон засудив викрадення окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Президенти наголосили на необхідності провести у короткий термін ротацію українського персоналу, який забезпечує роботу ЗАЕС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у МАГАТЕ відреагували на викрадення росіянами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Як відзначив голова організації Рафаель Гроссі, такий вчинок загрожує ядерній безпеці.
Тим часом голова Кремля Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Йдеться про території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Франція, зі свого боку, одразу засудила вчинок Росії.
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