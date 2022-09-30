Франція засуджує анексію Росією окупованих територій України, - Макрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter .

Макрон додав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та відновленні повного суверенітету над усією територією.

" Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України", - написав він.

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією лише за правління нового президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.