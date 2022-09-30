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Франція засуджує анексію Росією окупованих територій України, - Макрон

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П'ятниця 30 вересня 2022 19:52
Франція засуджує анексію Росією окупованих територій України, - Макрон Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція рішуче засуджує анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона у Twitter.

"Я рішуче засуджую незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України", - написав він.

Макрон додав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну у протистоянні російській агресії та відновленні повного суверенітету над усією територією.

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією лише за правління нового президента.

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Франція Еммануель Макрон Російська Федерація
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