Макрон просил Путина срочно освободить Сенцова

Лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении администрации Макрона, передает Reuters.

"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения, учитывая, что состояние здоровья Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, и важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное решения ситуации", - говорится в заявлении офиса Макрона.

Как отмечается, лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии.

Вчера, 9 августа, украинский омбудсмен опубликовала новые фото Сенцова.

Добавим, что ЕС ожидает от РФ предоставление Сенцову необходимого лечения. Евросоюз также ожидает, что РФ освободит всех украинских политзаключенных

Отметим, что в ОБСЕ призывают Россию освободить украинского режиссера.

Сейчас у Сенцова третья затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку. Вес Сенцова уже снизилась до 70 килограмм.