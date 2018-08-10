Макрон просил Путина срочно освободить Сенцова

Новости Политика 10.08.2018 - 17:20
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил вопрос заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении администрации Макрона, передает Reuters.

"Президент Республики передал президенту Путину свои опасения, учитывая, что состояние здоровья Сенцова, похоже, опасно ухудшилось, и важность того, чтобы Россия срочно нашла гуманитарное решения ситуации", - говорится в заявлении офиса Макрона.

Как отмечается, лидеры двух стран также обсудили кризис в Сирии.

Вчера, 9 августа, украинский омбудсмен опубликовала новые фото Сенцова.

Добавим, что ЕС ожидает от РФ предоставление Сенцову необходимого лечения. Евросоюз также ожидает, что РФ освободит всех украинских политзаключенных

Отметим, что в ОБСЕ призывают Россию освободить украинского режиссера.

Сейчас у Сенцова третья затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку. Вес Сенцова уже снизилась до 70 килограмм.

 

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Теги:  Эммануэль Макрон,  Владимир Путин,  Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС