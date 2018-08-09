В ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова

Новости Общество 09.08.2018 - 17:35
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить. Об этом Дезир написал в своем аккаунте в Twitter.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному", - написал Дезир.

В ОБСЕ призывают Россию освободить СенцоваНапомним, что глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем также призывает Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

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Также адвокат Сенцова Наталья Добрева просила Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Кроме того, о переводе украинца с тюрьмы в больницу просила и Денисова.

Добавим, что Денисова договорилась о получении фото и видео Сенцова из колонии. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним.

 

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Теги:  ОБСЕ,  Олег Сенцов,  Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС