В ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья Сенцова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и призывает РФ немедленно его освободить. Об этом Дезир написал в своем аккаунте в Twitter.

"Очень обеспокоен из-за ухудшения здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному", - написал Дезир.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем также призывает Россию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее сообщалось, что в Сенцова сейчас третий затяжной кризис.

Также адвокат Сенцова Наталья Добрева просила Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Кроме того, о переводе украинца с тюрьмы в больницу просила и Денисова.

Добавим, что Денисова договорилась о получении фото и видео Сенцова из колонии. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Сенцова и снять видео своего разговора с ним.