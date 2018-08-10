ЕС ожидает от РФ предоставления Сенцову необходимого лечения

ЕС также ожидает, что РФ освободит всех украинских политзаключенных

Европейский Союз (ЕС) ожидает от РФ предоставления украинскому режиссеру Олегу Сенцову необходимого лечения и освобождения всех украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы в пятницу по поводу дальнейшего заключение Олега Сенцова.

"Согласно сообщениям, состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия окажет ему необходимое лечение в условиях квалифицированных медицинских учреждений согласно предыдущего решения Европейского суда по правам человека от 25 июля", - заявил представитель ЕС.

"Европейский Союз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут придерживаться на Крымском полуострове, а все незаконно задержаные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут уволены немедленно", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Напомним, что ранее украинский омбудсмен опубликовала новые фото Сенцова.

РБК-Украина сообщало, что в настоящее время у Сенцова третья затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку.

Отметим, что Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антона Вайна с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенным'узницы.