У Сенцова третий затяжной кризис, - адвокат

Сенцов не собирается прекращать голодовку

У украинского политзаключенного Олега Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Об этом уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе.

Денисова сообщила в Facebook о разговоре с Динзе о Сенцове. Как отметила омбудсмен, адвокат, заявил, что ситуация с Сенцовым очень плохая. В частности, со слов адвоката, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис.

"Дважды (Сенцова, - ред.) хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его отвозили в Лабытнангскую городскую больницу, врачи хотели приковать его к кровати и начать насильственное кормление", - говорится в сообщении.

Кроме того, Динзе сообщил, что Сенцов не собирается прекращать голодовку, он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду. Сейчас вес Сенцова уже снизился до 70 килограмм.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат Сенцова Наталья Добрева просит Министерство юстиции России перевести украинца в больницу Симферополя. Кроме того, о переводе украинца из тюрьмы в больницу просила и Денисова. Так, украинский омбудсмен обращалась к российской коллеге с просьбой перевести Сенцова в больницу Москвы.