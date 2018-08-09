Омбудсмен опубликовала фото Сенцова

Появились фото удерживаемого в РФ Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фото Олега Сенцова. Фото украинца омбудсмен разместила в Facebook.

Фото Сенцова, как сообщила Денисова, поступили от уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой.

"По информации, которую ей (Москальковой, - ред.) передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала она.

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/denisovaombudsman)

Только от Уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный , ходит... Опубликовано Людмилой Денисовой Четверг, 9 августа 2018 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сейчас у Сенцова третий затяжной кризис, вместе с тем, он не собирается прекращать голодовку.

Отметим, ранее Денисова обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайну с письмом, в котором просит срочно сообщить Владимиру Путину о состоянии украинского политзаключенного.

Стоит отметить, что сегодня стало известно, что Денисова просит перевести Сенцова в больницу Москвы, в свою очередь, адвокат украинца просит перевести Сенцова в больницу Крыма.