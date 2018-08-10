Макрон просив Путіна терміново звільнити Сенцова

Лідери двох країн також обговорили кризу в Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова президентом РФ Володимиром Путіним. Про це йдеться у заяві адміністрації Макрона, передає Reuters.

"Президент Республіки передав президенту Путіну свої побоювання, враховуючи, що стан здоров'я пана Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, і важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації", - йдеться у заяві офісу Макрона.

Як зазначається, лідери двох країн також обговорили кризу в Сирії.

Вчора, 9 серпня, український омбудсмен опублікувала нові фото Сенцова.

Додамо, що ЄС очікує від РФ надання Сенцову необхідного лікування. Євросоюз також очікує, що РФ звільнить усіх українських політв'язнів

Відзначимо, що у ОБСЄ закликають Росію звільнити українського режисера.

Наразі у Сенцова третя затяжна криза, разом з тим, він не збирається припиняти голодування. Вага Сенцова вже знизилася до 70 кілограм.