Макрон пригрозив Росії "відплатою" за відмову від перемовин з Україною

Фото: Емманюель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Франції Емманюель Макрон засудив удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України. Він також попередив РФ про відповідальність за небажання сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис французького лідера в X.

Він наголосив, що угода, досягнута в Газі, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, і додав, що війна в Україні також повинна закінчитися.

"Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - підкреслив Макрон.

Президент Франції заявив, що його країна засуджує удари російських загарбників по критичній інфраструктурі України. За його словами, ці обстріли спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

"Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції бажаючих", - заявив французький лідер.

Обстріли України 12 жовтня

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок ударів Донеччина повністю залишилася без електроенергії.

У Білгороді-Дністровському наразі тривають відновлювальні роботи після нічної атаки безпілотників, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, вранці 12 жовтня країна-агресорка знову запустила кілька груп дронів. Повітряна тривога пролунала у низці північних областей, а також двічі у Києві. Повідомлялося про вибухи у Бориспільському районі, після чого з’явилася інформація про перебої з електропостачанням.

Крім того, російська армія вдень завдала дронового удару по місту Чернігів. Вже відомо про трьох поранених.

Як стало відомо, російські окупанти вдарили по електричній підстанції на Київщині - без електропостачання залишилися три населені пункти.

ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна в Україні