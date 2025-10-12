Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Російська армія завдала удару по електричній підстанції у Київській області. Поранено двох енергетиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську військову обладміністрацію.
"Унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні", - повідомили в ОВА.
За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг. Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається.
Як уточнили у ДТЕК, бригада енергетиків потрапила під ворожий удар після відбою повітряної тривоги. По них поцілив "Шахед".
"Травмовані двоє наших колег. Надаємо їм всю необхідну допомогу з лікуванням та підтримкою", - розповіли в ДТЕК.
Обстріли 12 жовтня
Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.
Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
Також варто зауважити, що зранку сьогодні росіяни запустили нові групи безпілотників. Сигнал тривоги оголошено у низці північних областей, а також двічі у Києві.
Зокрема, моніторингові канали писали про вибухи у Бориспільському районі, а згодом у мережі поширилась інформація і про відключення електропостачання.