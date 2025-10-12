Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК

Російська армія завдала удару по електричній підстанції у Київській області. Поранено двох енергетиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську військову обладміністрацію.

"Унаслідок ворожої атаки на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два співробітники ДТЕК. Вони доставлені до місцевої лікарні", - повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією в одного працівника уламкові поранення голови, грудної клітини, руки та ніг. У іншого травма вуха, садна рук та ніг. Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається.

Як уточнили у ДТЕК, бригада енергетиків потрапила під ворожий удар після відбою повітряної тривоги. По них поцілив "Шахед".

"Травмовані двоє наших колег. Надаємо їм всю необхідну допомогу з лікуванням та підтримкою", - розповіли в ДТЕК.

Обстріли 12 жовтня

Нагадаємо, унаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - ворог завдав прицільних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.