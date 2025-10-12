Росія зранку атакує Україну "Шахедами": де помічено ворожі дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші ворожі дрони у повітряному просторі України почали фіксуватись близько 7 ранку. Наразі тривога шириться у північних областях.

Станом на 09:10 російські дрони рухаються у напрямку Кременчука. Тривогу тако оголошено у Київській області через дрони, який рухається від Козельця у напрямку столиці.

Оновлено о 09:15

У Києві також оголошено сигнал повітряної тривоги.

"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - повітряні сили.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

