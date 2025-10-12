RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Макрон пригрозил России "возмездием" за отказ от переговоров с Украиной

Фото: Эмманюэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Он также предупредил РФ об ответственности за нежелание садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французского лидера в X.

Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и добавил, что война в Украине также должна закончиться.

"Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что его страна осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины. По его словам, эти обстрелы направлены против гражданского населения накануне зимы.

"Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих", - заявил французский лидер.

 

Обстрелы Украины 12 октября

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате ударов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии.

В Белгороде-Днестровском сейчас продолжаются восстановительные работы после ночной атаки беспилотников, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Отметим, утром 12 октября страна-агрессор снова запустила несколько групп дронов. Воздушная тревога прозвучала в ряде северных областей, а также дважды в Киеве. Сообщалось о взрывах в Бориспольском районе, после чего появилась информация о перебоях с электроснабжением.

Кроме того, российская армия днем нанесла дроновый удар по городу Чернигов. Уже известно о трех раненых.

Как стало известно, российские оккупанты ударили по электрической подстанции в Киевской области - без электроснабжения остались три населенных пункта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронВойна в Украине