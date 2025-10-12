ua en ru
У Чернігові лунали вибухи, є постраждалі: перші подробиці

Чернігів, Неділя 12 жовтня 2025 15:50
У Чернігові лунали вибухи, є постраждалі: перші подробиці Ілюстративне фото: Чернігів атакували дрони 12 жовтня (facebook.com_DSNSODE )
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень неділі, 12 жовтня, завдала дронового удару по місту Чернігів. Вже відомо пропоранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За даними Брижинського, близько 15:00 ворог вдарив по місту ударними безпілотниками.

"Ворог знову атакує місто БПЛА. Зафіксовано 2 вибухи. У результаті атаки постраждали 3 людини", - написав він.

А вже через деякий час уточнив, що кількість поранених зросла до 5 осіб. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.

Варто зауважити, що раніше Повітряні сили попередили про рух дронів на Чернігів з сходу та заходу.

Обстріли 12 жовтня

Унаслідок нічних російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії - окупанти завдали прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі області. У Білгороді-Дністровському тим часом тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Вранці 12 жовтня російські війська знову запустили кілька груп безпілотників. Повітряна тривога пролунала у низці північних областей, а також двічі у Києві. Моніторингові канали повідомляли про вибухи у Бориспільському районі, після чого з’явилася інформація про перебої з електропостачанням.

Пізніше стало відомо, що російська армія завдала удару по електричній підстанції у Київській області - без електропостачання залишилися три населені пункти.

