Макрон пригрозив Росії "відплатою" за відмову від перемовин з Україною
Президент Франції Емманюель Макрон засудив удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України. Він також попередив РФ про відповідальність за небажання сідати за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис французького лідера в X.
Він наголосив, що угода, досягнута в Газі, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, і додав, що війна в Україні також повинна закінчитися.
"Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - підкреслив Макрон.
Президент Франції заявив, що його країна засуджує удари російських загарбників по критичній інфраструктурі України. За його словами, ці обстріли спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.
"Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції бажаючих", - заявив французький лідер.
Обстріли України 12 жовтня
Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок ударів Донеччина повністю залишилася без електроенергії.
У Білгороді-Дністровському наразі тривають відновлювальні роботи після нічної атаки безпілотників, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.
Зазначимо, вранці 12 жовтня країна-агресорка знову запустила кілька груп дронів. Повітряна тривога пролунала у низці північних областей, а також двічі у Києві. Повідомлялося про вибухи у Бориспільському районі, після чого з’явилася інформація про перебої з електропостачанням.
Крім того, російська армія вдень завдала дронового удару по місту Чернігів. Вже відомо про трьох поранених.
Як стало відомо, російські окупанти вдарили по електричній підстанції на Київщині - без електропостачання залишилися три населені пункти.