Макрон пригрозив Росії "відплатою" за відмову від перемовин з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон засудив удари російських окупантів по критичній інфраструктурі України. Він також попередив РФ про відповідальність за небажання сідати за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис французького лідера в X .

Він наголосив, що угода, досягнута в Газі, дає проблиск надії на мир на Близькому Сході, і додав, що війна в Україні також повинна закінчитися.

"Якщо Росія продовжуватиме свою вперту войовничість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона повинна буде заплатити за це", - підкреслив Макрон.

Президент Франції заявив, що його країна засуджує удари російських загарбників по критичній інфраструктурі України. За його словами, ці обстріли спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

"Разом з нашими партнерами ми вивчаємо необхідну допомогу для відновлення та забезпечення основних послуг. Франція як ніколи раніше стоїть на боці України, повністю залучена в рамках Коаліції бажаючих", - заявив французький лідер.