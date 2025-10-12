Макрон пригрозил России "возмездием" за отказ от переговоров с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Он также предупредил РФ об ответственности за нежелание садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французского лидера в X .

Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и добавил, что война в Украине также должна закончиться.

"Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что его страна осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины. По его словам, эти обстрелы направлены против гражданского населения накануне зимы.

"Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих", - заявил французский лидер.