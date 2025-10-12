Макрон пригрозил России "возмездием" за отказ от переговоров с Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Он также предупредил РФ об ответственности за нежелание садиться за стол переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французского лидера в X.
Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и добавил, что война в Украине также должна закончиться.
"Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул Макрон.
Президент Франции заявил, что его страна осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины. По его словам, эти обстрелы направлены против гражданского населения накануне зимы.
"Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих", - заявил французский лидер.
Обстрелы Украины 12 октября
Напомним, ночью российские оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате ударов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии.
В Белгороде-Днестровском сейчас продолжаются восстановительные работы после ночной атаки беспилотников, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Отметим, утром 12 октября страна-агрессор снова запустила несколько групп дронов. Воздушная тревога прозвучала в ряде северных областей, а также дважды в Киеве. Сообщалось о взрывах в Бориспольском районе, после чего появилась информация о перебоях с электроснабжением.
Кроме того, российская армия днем нанесла дроновый удар по городу Чернигов. Уже известно о трех раненых.
Как стало известно, российские оккупанты ударили по электрической подстанции в Киевской области - без электроснабжения остались три населенных пункта.