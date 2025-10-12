ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Макрон пригрозил России "возмездием" за отказ от переговоров с Украиной

Франция, Воскресенье 12 октября 2025 19:13
UA EN RU
Макрон пригрозил России "возмездием" за отказ от переговоров с Украиной Фото: Эмманюэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины. Он также предупредил РФ об ответственности за нежелание садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французского лидера в X.

Он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, и добавил, что война в Украине также должна закончиться.

"Если Россия будет продолжать свою упрямую воинственность и отказываться садиться за стол переговоров, она должна будет заплатить за это", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что его страна осуждает удары российских захватчиков по критической инфраструктуре Украины. По его словам, эти обстрелы направлены против гражданского населения накануне зимы.

"Вместе с нашими партнерами мы изучаем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках Коалиции желающих", - заявил французский лидер.

Обстрелы Украины 12 октября

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли прицельные удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате ударов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии.

В Белгороде-Днестровском сейчас продолжаются восстановительные работы после ночной атаки беспилотников, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Отметим, утром 12 октября страна-агрессор снова запустила несколько групп дронов. Воздушная тревога прозвучала в ряде северных областей, а также дважды в Киеве. Сообщалось о взрывах в Бориспольском районе, после чего появилась информация о перебоях с электроснабжением.

Кроме того, российская армия днем нанесла дроновый удар по городу Чернигов. Уже известно о трех раненых.

Как стало известно, российские оккупанты ударили по электрической подстанции в Киевской области - без электроснабжения остались три населенных пункта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Эммануэль Макрон Война в Украине
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит