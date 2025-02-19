Макрон поінформував Зеленського про нові домовленості щодо України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Французький лідер поінформував про нові домовленості з партнерами щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте "про те, що вже відбулося, і про те, що може відбутися найближчим часом".

"Говорив із сенатором США Ліндсі Гремом - дуже конструктивною людиною. Дякую всім в Америці за двопартійну підтримку. Домовилися працювати разом і надалі", - додав президент.

Також Зеленський розповів про розмову з президентом Франції.

"Еммануель поінформував мене про його нові контакти й нові домовленості з партнерами. Дуже важливо підготувати надійні гарантії безпеки. Це спільна робота партнерів, і ми дуже цінуємо активність кожного лідера", - зазначив глава держави.