Макрон після саміту в Парижі поспілкувався із Трампом і Зеленським: що обговорили

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідерами кількох держав Європи у Парижі провів переговори з українським та американським колегами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) Макрона.

Французський лідер зазначив, що після зустрічі кількох європейських лідерів він зв'язався с Трампом, а потім із Зеленським.

"Ми прагнемо міцного і тривалого миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватися сильними та надійними гарантіями безпеки для українців", - йдеться в публікації Макрона.

Інакше додав він, є ризик, що це припинення вогню "закінчиться як Мінські угоди".

"Над цим ми працюватимемо разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключ", - наголосив президент Франції.

Макрон також розповів, що сторони "переконані, що європейці повинні інвестувати краще, більше і разом у свою безпеку та оборону - як сьогодні, так і в майбутньому".

"З цією метою європейці хочуть прискорити реалізацію власного порядку денного щодо суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Триватиме робота на основі пропозицій Єврокомісії як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону", - поінформував він.

Також Макрон звернув увагу, що цей порядок денний, який був визначений у 2022 році на Версальському саміті, потрібно "просто виконати".

"Рішення, дії, злагодженість, швидко. Я продовжу ці дискусії найближчими днями", - зазначив французький президент.