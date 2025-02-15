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Макрон скличе екстрений "європейський" саміт через заяви Трампа, - Сікорський

Субота 15 лютого 2025 19:57
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Макрон скличе екстрений "європейський" саміт через заяви Трампа, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон, в понеділок, 17 лютого, планує скликати європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі через виклики, які кидає голова Білого дому Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського під час Мюнхенської конференції з безпеки, якого цитує Politico.

"Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижа", - заявив Сікорський та додав, що він очікує, що європейські лідери обговорять серйозно виклики, які кидає Трамп.

Як він пояснив, голові Білого дому властивий метод роботи, який називають "розвідкою боєм".

"Ти штовхаєш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. ... І ми повинні реагувати", - додав Сікорський.

Як відзначають двоє неназваних чиновників ЄС, зустріч повинна відбутись вже в понеділок. Водночас голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро, як пише Politico, не підтверджував й не спростовував інформацію щодо надзвичайного саміту.

Пізніше Сікорський відзначив, що саміт у Парижі з боку Польщі відвідає голова уряду Дональд Туск.

"Мирний план" США

Американські чиновники вже неодноразово заявляли про роботу над "мирним планом" для завершення повномасштабної війни Російської Федерації (РФ) проти України. За словами спецпредставника голови Білого дому з питань Росії та України Кіта Келлога, "мирний план" представлятиме лише Трамп.

Водночас як пишуть ЗМІ, розробка американського "мирного плану" призупинилася, оскільки Вашингтон бажає дізнатись думку європейських країн.

Також нещодавно Трамп пообіцяв, що Київ братиме участь у переговорах щодо завершення війни.

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Франція Сполучені Штати Америки Польща Сікорський Дональд Трамп Еммануель Макрон
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