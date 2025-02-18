Зеленський провів "тривалу розмову" з Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі

Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 лютого провів "тривалу розмову" з французьким колегою Еммануелем Макроном після саміту європейських лідерів у Парижі. Сторони, зокрема, скоординували позиції щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Зеленського.

Глава держави зауважив, що Макрон зустрічався з іншими європейськими лідерами, під час якої сторони "говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України".

"У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку Росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", - розповів Зеленський.

Український президент додав, що Макрон також поінформував його про розмови "з іншими лідерами, не тільки європейськими".

"Домовились, що будемо в постійному контакті. Вирішуються важливі речі", - йдеться в заяві Зеленського без уточнення деталей.

Також президент України наголосив, що потрібно забезпечити "надійний, тривалий мир".

"Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - додав глава держави.

Зустріч європейських лідерів у Парижі

Нагадаємо, 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів низки країн Європи в Парижі на "екстрений саміт" для того, щоб обговорити питання європейської безпеки. Причиною такої зустрічі стала, зокрема, політика нового президента США Дональда Трампа.

Західні оглядачі та ЗМІ писали, що однією з ключових тем саміту в Парижі стане подальша підтримка України у війні з РФ.

Додамо, 16 лютого британське видання The Guardian писало, що на саміті у Макрона розглянуть питання "автоматичного вступу України в НАТО".

Зауважимо, що це відбувається на тлі значного посилення обговорень в Європі питання щодо відправки в Україну миротворців у разі можливих домовленостей між Києвом та Москвою за посередництва Вашингтона щодо припинення війни.

Вчора і сьогодні Лондон та Берлін висловилися щодо готовності відправити британських та німецьких військовослужбовців для такої місії. Перед тим Швеція також заявляла, що не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.