Франція скликає другий саміт щодо України за три дні, - Reuters

Франція хоче провести новий саміт щодо України та безпеки Європи. Така зустріч лідерів відбулася вчора, 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією неназваних дипломатичних джерел видання, саміт заплановано на завтра. На захід були запрошені ті країни, які не брали участі у зустрічі в понеділок.

Співрозмовники Reuters зазначають, що серед запрошених країн - Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія і Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

При цьому деякі держави можуть брати участь у зустрічі у форматі відеоконференції.