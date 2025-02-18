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Франція скликає другий саміт щодо України за три дні, - Reuters

Вівторок 18 лютого 2025 19:39
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Франція скликає другий саміт щодо України за три дні, - Reuters Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція хоче провести новий саміт щодо України та безпеки Європи. Така зустріч лідерів відбулася вчора, 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією неназваних дипломатичних джерел видання, саміт заплановано на завтра. На захід були запрошені ті країни, які не брали участі у зустрічі в понеділок.

Співрозмовники Reuters зазначають, що серед запрошених країн - Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія і Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

При цьому деякі держави можуть брати участь у зустрічі у форматі відеоконференції.

"Екстрений саміт"

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, у Парижі відбувся "екстрений саміт", участь у якому брали лідери країна Європи, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Під час саміту учасники, зокрема, обговорили питання подальшої підтримки України.

Як розповів прем'єр Польщі Дональд Туск, під час зустрічі лідери не ухвалювали жодних рішень.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту запевнив, що його країна готова і далі підтримувати Україну.

До речі, сьогодні також відбулася зустріч російських та американських чиновників у Саудівській Аравії. Вони домовилися призначити посланців на переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Детально про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

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